本土疫情不見降溫，全台三級警戒確定延長至6月28日，一名居家辦公超過三周的北漂女網友，得知消息後忍不住在PTT發文，直呼自己「快悶壞了！」因為抗疫期間，她獨自待在8坪大的小套房，裡頭沒有廚房、廚具，所以只能餐餐外送，或自己煮泡麵，就算樓下有超商，為落實防疫，她每周也只去一趟、透透氣而已，此文一出，隨即引爆同溫層共鳴，宅家救國的網友紛紛替彼此加油打氣，分享自己居家解悶的妙計。

日前，一名女網友在PTT以一句「有沒有女孩也是一樣北漂，自己租小套房的？」提問，吐露自己WFH三個禮拜，悶到發慌的心聲，表示「在家上班感覺工時變長了，都忘記中午時間要休息，晚上下班時間不工作，該玩的手遊、Switch也都玩到快膩了，該追的劇也幾乎全追完，開會視訊都是透過四方形螢幕，好久沒跟人面對面對談，連出門都不敢，何況是回家鄉？」

無奈國內疫情爆發至今仍未趨緩，眼看三級警戒又得延長至6月28日，原PO坦言心情受挫，可是同島一命，她只能努力轉念，直呼「只能繼續貢獻一點點努力，就是好好待在家，看到大部分親友防疫，也至少有空間活動、有室友陪伴，但一個人在小套房還能做些什麼？真的是快悶壞了，我需要同溫層一起互相勉勵，希望堅持是會有成果的！」

看完這篇勵志又帶有一絲感傷的貼文，不少網友都心有戚戚焉，彷彿內心想法被戳中，跟著感嘆了起來，提到「小套房+1，我這邊大概只有4，5坪，在家快悶壞惹，然後作息逐漸廢掉哈哈哈」、「妳的生活完全跟我差不多，房間可能還比我的大呢」、「我待在3坪的套房快悶死了，建議你可以買快煮鍋！至少可以買點菜自己煮，花時間且減少出門跟叫外送次數，煮菜的時候會覺得時間過很快，還會增進廚藝」。

為幫忙排解努力防疫網友的煩惱，許多鄉民也紛紛獻計，提議一些居家樂子，好比「小套房＋1，有卡式瓦斯爐或黑晶爐可以煮不少東西。玩拼圖，做徒手運動，找線上課程，大掃除打發時間」、「每天給自己一點時間放空，不要碰電子產品，幫心靈重開機」、「追劇、手工藝、拼圖、健身」、「打掃房間、閱讀」、「多多聊天，一個人住套房會悶出病來的」、「在家就打掃、聽podcast、打手遊、睡覺」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)