疫情嚴峻，北市議員黃郁芬指稱北投區竟沒有防疫專責病房，也無收治新冠肺炎重癥患者的醫院，痛批市府準備效率太低。臺北市長柯文哲7日下午在防疫記者會聞後，僅淡淡說「選區議員竟不曉得臺灣最大的醫院之一臺北榮總，以及振興醫院都在北投」，並語帶酸味疑惑問「她真是那選區的議員嗎？」

黃郁芬表示，北投區如今都沒有防疫專責病房，也沒有收治新冠肺炎重症患者的醫院，北市進入三級警戒已第三周，其中北投區確診數在第20周裡，是12個行政區中排第8名、第21周是排第7名，但北投卻沒有這2種機構，市府卻這樣的準備效率是否太低？

柯文哲下午被問及此事，僅花19秒淡然地娓娓道來：「這個齁…臺灣最大醫院之一臺北榮總，就是在北投，選區的議員不曉得北投有臺北榮總，還有振興醫院」，並納悶道「她還是那個選區的議員嗎？」

隨後，黃郁芬稍晚在臉書發文表示，作為士林北投的議員，當然知道臺北數一數二的醫學中心臺北榮總就在北投，但她提出質疑的點是唯獨北投在「北市區域聯防架構」與其他幾區不同，根本毫無相關資訊，經向市府人員詢問後，也是得到北投的防疫專責病房和醫院「仍在洽談中」的回答，怒批柯根本就是顧左右而言他！

(中時 )