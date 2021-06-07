停學到暑假，嘉市國中小取消期末考，成績評量授權各校彈性計算，至於遠距教學持續外，原設置「防疫在家數位學習資源」專區也會持續優化。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

停學到暑假，嘉市國中小取消期末考，成績評量授權各校彈性計算，至於遠距教學持續外，原設置「防疫在家數位學習資源」專區也會持續優化。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

停學到暑假，嘉市國中小取消期末考，成績評量授權各校彈性計算，至於遠距教學持續外，原設置「防疫在家數位學習資源」專區也會持續優化。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中央宣布全國各級學校停止到校上課至暑假，嘉義市教育處處長林立生表示，嘉市國中小期末考取消，至於學業成績評量，除已要求學校以多元方式評量學生學習成效外，成績計算採計應以彈性及同年級、同科目一致的方式進行。

林立生說，嘉市中小學在暑假前除會持續實施遠距教學外，原設置「防疫在家數位學習資源」專區也會持續優化，提供國中小學各年級各領域線上學習正式課程，持續停課不停學，另外世新103台播放的自主學習課程輪播至7月1日，並不斷新增課程。

林立生也說，因期末考已取消，中小學學生學業成績評量，除已要求學校以多元方式評量學生的學習成效外，成績計算採計也應以彈性及同年級、同科目一致的方式進行，並授權各校透過校內討論調整學期成績計算的方式，如平時成績及定期評量成績占比等配套方式。

為落實防疫，避免群聚及不必要的移動，嘉義市中小學畢業典禮訂在6月11日以線上轉播方式辦理，另已建置「新生報到入口網」，國中新生登記報到全面以線上進行，照顧經濟弱勢學童部分，午餐券也配合延長發放至7月2日，用餐協助不中斷。

(中時 )