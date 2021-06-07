國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今(7日)公布國內新增211例新冠肺炎本土個案及3例境外移入個案，確診個案中新增26例死亡。也讓疫苗數量和施打率，成為朝野攻防話題。對於台灣該向盟友美國買多少劑疫苗？國民黨立委鄭麗文認為，依照目前的接種人數和安全覆蓋率來看，必須再向美國爭取採購3000萬劑疫苗。蔡政府不要不會擋病毒，一天到晚只會擋疫苗。

國民黨立委鄭麗文。（圖／本報系資料照）

鄭麗文7日透過臉書表示，全國三級警戒再延長至6/28，顯示疫情並無趨緩，病毒仍快速擴散中，大宗群聚感染也已在雙北以外地區爆發。這幾天我們收到來自日本、美國捐贈的疫苗，真的非常感謝各國及時的援助，讓國內辛苦的一線人員，都能夠全面完成疫苗接種。

鄭麗文續指，但是，這樣的接種人數，要達到安全覆蓋率，根本是天差地遠，鄭麗文呼籲，必須再向美國爭取採購3000萬劑疫苗，目前已經購買的疫苗 也必須盡速到貨。蔡政府也不要再盡所有力量來阻擋民間採購疫苗，不要不會擋病毒，一天到晚只會擋疫苗。

鄭麗文強調，蔡政府置自身利益為優先，使台灣沒有足夠疫苗，而死亡率一再高升，百姓生命已經危在旦夕，蔡英文總統今日依然老神在在的說：「政府會盡所有力量，爭取更穩定的疫苗供給」。她痛批，有如此泯滅良心的政府，真的是台灣人的悲哀。

全國三級警戒再延長至6/28⚠️ 疫情並無趨緩... 由鄭麗文發佈於 2021年6月7日 星期一

(中時新聞網)