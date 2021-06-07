警報5(Alert 5)報導，一張在台灣軍事論壇流傳的照片，在 LST-542 級戰車登陸艦 LCC-1「高雄號」上，安裝了被稱為「海劍羚」(Sea Oryx)的 短程防空系統，顯示這型艦用近迫防禦武器已進入海上測試的階段。

海劍羚是仿傚美國雷神公司(Raytheon )的 RIM-116 「公羊飛彈」(RAM，全稱「滾動彈體飛彈系統」 Rolling Airframe Missile )，飛彈本身以天劍1型短程追熱式空對空飛彈進行大幅度的改造，其概念模型於2015年首次在台北國際航太展期間亮相，之後在2017年、2019年的航太展也有展示，並且飛彈設計持續在修正，從原本的4片尾翼改成8片，提升飛彈發射後的穩定性。

更清楚的圖片，顯示艦艉的海蜂眼雷達(疑似)、海劍二飛彈發射箱，與劍羚發射系統。(圖/Cheng Yang)

公羊飛彈是第1種飛彈化的艦用近迫防禦系統，比起快砲式(比如Mk15 「方陣」快砲系統)最大的好處是，攔截效率能夠增加數倍，快砲1次只能應付1個威脅目標，但飛彈可以快速的擊出數枚，對付好幾個威脅目標。

海劍羚飛彈

高雄號原先是美國海軍杜克斯郡號戰車登陸艦（USS Dukes County LST-735)，海軍於2017年，撥付給中科院擔任海用武器系統測試載台，現在高雄號上安裝有各種測試中的裝備，最顯眼的是艦舯的國產相位陣列雷達，俗稱「國產神盾」，後方還有測試中的垂直發射系統，這兩項都是現代各國主力軍艦最主要的設備，少了這兩樣就注定落後。

在軍艦的上層結構，還看的到其他的搜索雷達，而在艦艉，則有海劍羚與海劍二發射器，也佩服中科院相當善於利用高雄艦的測試空間。

這張照片是由軍事迷Cheng Yang上個月所拍攝，照片已取得同意使用。

(中時新聞網)