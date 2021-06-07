玉山鐵二（右）常幫山田孝之收拾爛攤子。（Netflix提供）

滿島真之介（左）為黑道效力。（Netflix提供）

日本男星山田孝之主演Netflix影集《AV帝王》將於本月推出第2季，3位主要演員「村西透」山田孝之、「荒井敏」滿島真之介、「川田研二」玉山鐵二7日接受台媒越洋視訊訪問，暢聊拍攝秘辛。

山田孝之演活「一代色情宗師」村西透，第2季中他一心想著開設衛星電視台，一圓自己「讓A片如雨般從天而降」的夢想，完全不聽旁人意見，導致最終破產又眾叛親離。被問及與角色的相似之處，他表示「幾乎沒有共通點」，尤其是對金錢的執著，相當不認同村西的所作所為，「整體而言，這個人很過分，只顧著自己的夢想金錢，我一直在心裡想，你到底把別人的夢想當什麼啊」，劇中為夢想不惜一切代價，私下有沒有做過什麼瘋狂的舉動？山田笑回：「很常喔！但具體的事蹟實在無法奉告。」

另外，飾演村西透事業夥伴「川田研二」的玉山鐵二，第2季中有SM（性虐）的畫面，他害羞透露：「那種被綁起來的部分，是我以前從未嘗試過的，也因為沒有試過這種很害羞的拍攝，所以拍攝時很享受這種特別的經驗，透過這次的演出，我可以確定的是我不是M（被虐）屬性」，立刻被眾人吐槽：「這不是早就知道的事情嗎？」滿島真之介也跳出來補充「我本人在最近的距離看到這場戲的拍攝，他被專業的工作人員綁起來時，露出了不悅的神情」。

和第季1季一樣，這次劇中也有不少大尺度的親密戲碼，但拍攝期間恰巧遇到新冠肺炎疫情最嚴峻的時刻，山田孝之說去年3月開拍後，3月中就停拍，直到6月才復工，劇組也安排了之前沒有的「衛生組」，負責幫大家消毒和量體溫等，甚至每小時就會暫停拍攝，進行全面換氣和消毒，拍戲期間會盡量減少交談，尤其是用餐時，且上戲以外的時間都會帶著口罩或面罩，「出門前也會先量體溫，到現場再量一次」。該劇一共8集，24日在Netflix上架。

(中時 )