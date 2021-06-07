美國拜登政府將發展綠能列為施政要項，還立下2030年前減碳50％以上的目標，生質燃料需求高漲帶動下，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆油期貨價格攀上歷史新高。

CBOT黃豆油期貨價格今年來已飆漲近70％，上周五收在每磅近72美分，刷新2008年觸及的歷史高點。黃豆油價格飆高，也使得其在《華爾街日報》追蹤的一籃子商品中，榮登表現最佳的資產之一。

黃豆油普遍作為穀片、麵包及其他零食的原料，但隨著美國總統拜登呼籲2030年前減碳50％以上，朝發展再生能源推進，生質燃料業對黃豆油等蔬菜油的需求日益熱絡。

美國農業部根據5月發布的月度供需報告預估，在2021-22銷售年度，生質燃料部門消耗120億磅黃豆油，高於2020-21銷售年度消耗的95億磅。

而生產端也有逐漸迎頭趕上之勢。金融服務集團StoneX Group的數據顯示，美國黃豆油產能今年擴大到9.35億加侖，比去年的產能提高近2倍。到了2023年，黃豆油年產量可望擴張至逾20億加侖。

StoneX首席大宗商品經濟學家蘇德曼（Arlan Suderman）表示:「對新一代再生燃料的需求熱，與我們在乙醇燃料熱潮初期看到的景象如出一轍。」

美國農業企業巨頭ADM上個月宣布要斥資3.5億美元，在北達科他州Spiritwood興建一座黃豆壓榨工廠。ADM透露，該座新廠會在2023年收成季前啟用，每日可處理多達15萬英斗的黃豆。

ADM不是唯一做此投資的農企巨頭。美國嘉吉（Cargill）公司3月間表示，將耗費4.75億美元改善7個州的黃豆壓榨設施，以提升效率並提高產量。

美國黃豆上漲也推升黃豆油價格。受惠於中國需求強勁，CBOT交投最熱絡的黃豆期貨合約，上月曾跳漲觸抵每英斗16.43美元，創2012年9月來新高。

(工商 )