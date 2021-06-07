新北市板橋警分局表示，後埔所辦公廳舍內部、寢室及相關使用車輛，立即進行最高規格全面清消3次。（板橋警分局提供）

新北市中和警分局警備隊同仁也自主在辦公區域清潔消毒。（葉書宏攝）

新北市疫情嚴峻，今（7日）再度新增82例本土確診，據衛生局統計累計4905例，板橋警分局、中和警分局也傳出警員染疫，全市至今共有18名警察染疫，其中7人位於中和警分局，警分局不敢大意再度加強清潔消毒，同時鼓勵內外勤同仁踴躍施打疫苗。

板橋警分局表示，後埔派出所11名警員前往聯合醫院板橋分院快篩，其中一名警員PCR呈陽性，已啟動應變機制，該名警員返家等候安置，餘10名員警返家自主健康管理。

板橋警分局表示，後埔所辦公廳舍內部、寢室及相關使用車輛，立即進行最高規格全面清消3次，確保辦公環境安全。為維護治安不打烊，勤務由該所其他各分組擔服，維持勤務正常運作。

此外，中和警分局日前已有6名警員染疫，今（7日）偵查隊再度新增1人染疫，累計7人染疫，為各分局之最。中和警分局立即進行環境大清消，同仁們也自主在辦公區域清潔消毒，防堵疫情擴散。中和警分局偵查隊勤務則由新北市刑大接手。

據新北市警察局統計至今（7日），蘆洲警分局3人、新店警分局1人、市刑大2人、樹林警分局1人、板橋警分局4人、中和警分局7人，共有18名警員染疫。

市警局表示，市長與署長已替所有警察同仁爭取到足夠所有同仁施打第一劑疫苗的數量，呼籲所有警員踴躍施打疫苗，保證所有外內勤同仁可以100％施打到疫苗，不僅保護自己也保護家人，更保護民眾，治安工作持續不打烊，沒有空窗期。

(中時 )