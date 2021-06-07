美元走強 金價回軟 20:302021/06/07 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元指數微幅上漲，加上投資人觀望將於本周公布的美國通膨數據，從中找尋聯準會（Fed）貨幣政策動向的蛛絲馬跡，國際金價7日回軟。周一倫敦現貨金價跌0.3％，來到每盎司1,883.50美元，紐約期金跌0.3％，來到每盎司1,885.40美元。金價在前一個交易日漲幅超過1％，主要是美國5月非農就業報告不如預期，緩和投資人對於Fed即將收緊貨幣刺激的疑慮。 警戒再延長 百貨業8月生死線 陸連鎖百強銷售額 首衰退 (工商 ) #金價 #回軟 #Fed #每盎司 #走強 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 230名人齊呼 G7資助窮國抗疫 04:102021/06/08 國際大事 哈利弄瓦 為女兒命名紀念戴妃 04:102021/06/08 國際大事 南山人壽 推防疫關懷三部曲 04:102021/06/08 金融．稅務 5月台幣REER 登二年半新高 04:102021/06/08 金融．稅務 上演逆轉秀 台股成功守穩萬七 04:102021/06/08 財經要聞 工商社論》人民銀行強力阻升人民幣匯率 04:102021/06/08 財經要聞 《國際金融》亞洲新冠疫情擴散 中印6月金價難續漲 09:102021/06/07 財經 研華5月營收略降 下半年逐季走強 16:552021/06/07 財經 《商情》黃金亞洲電子盤轉跌 11:432021/06/07 財經 《商情》庫存上升 馬來西亞棕櫚油回落 10:012021/06/07 財經 疫情重創 庇護工場訂單不到3成 04:102021/06/08 生活新聞 財經熱門新聞 不斷更新》二期解盲會過？高端急衝漲停228元 巨震18％ - 要聞 和碩員工洩女學生iPhone私密照 蘋果砸數百萬美元和解 - 財經 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 餐飲收攤倒店潮 山雨欲來 - 財經要聞 - 工商時報 居家隔離概念 發燒 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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