美元指數微幅上漲，加上投資人觀望將於本周公布的美國通膨數據，從中找尋聯準會（Fed）貨幣政策動向的蛛絲馬跡，國際金價7日回軟。周一倫敦現貨金價跌0.3％，來到每盎司1,883.50美元，紐約期金跌0.3％，來到每盎司1,885.40美元。金價在前一個交易日漲幅超過1％，主要是美國5月非農就業報告不如預期，緩和投資人對於Fed即將收緊貨幣刺激的疑慮。

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