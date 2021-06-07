永豐金前五月賺68.77億 年增52％ 20:312021/06/07 工商 魏喬怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 永豐金控（2890）2021年5月自結單月稅後盈餘12.50億元，累計前五月稅後盈餘68.77億元，較去年的45.15億元成長率達52％。 其中主要子公司永豐銀行5月稅後盈餘8.39億元，累計前五月稅後盈餘48.73億元；永豐金證券5月稅後盈餘3.65億元，累計前五月稅後盈餘17.77億元。 勤誠前5月營收33.14億元 年增15.7％ 玉山金控前五月每股盈餘0.67元 (工商 ) #永豐金 #累計前 #五月稅後盈餘 #稅後盈餘 #永豐金控 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《生醫股》網購業績續增 軒郁前5月營收年增14％ 11:092021/06/07 財經 《紡纖股》宏益搭環保題材 5月營收又年增翻倍 11:092021/06/07 財經 全訊7日送件申請股票上市 19:452021/06/07 財經 傳奇網路 5月稅前盈餘0.2元 16:532021/06/07 財經 《台北股市》18檔投信挺 台股中線3題材 14:502021/06/07 財經 《證交所》全訊送件申請上市 17:232021/06/07 財經 榮成5月營收站上50億大關 稅前EPS0.24元 14:022021/06/07 財經 《熱門族群》多頭簇擁 造紙股再攻新高 12:512021/06/07 財經 《金融股》富邦金成立篩檢站 設置暫定3個月 09:272021/06/07 財經 緯軟5月營收4.79億元 寫歷史次高 17:412021/06/07 財經 富邦金自設快篩站 國內企業首例 04:102021/06/07 焦點要聞 財經熱門新聞 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 黑水創辦人投資疫苗 在台灣完成人體實驗 - 產業財經 - 旺報 亞洲生技大會 7月如期登場 - 財經要聞 - 工商時報 大陸砸巨資擴產 專家爆：低階晶片會暴跌 - 財經 金融危機近了？專家曝這風險成未爆彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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