永豐金控（2890）2021年5月自結單月稅後盈餘12.50億元，累計前五月稅後盈餘68.77億元，較去年的45.15億元成長率達52％。

其中主要子公司永豐銀行5月稅後盈餘8.39億元，累計前五月稅後盈餘48.73億元；永豐金證券5月稅後盈餘3.65億元，累計前五月稅後盈餘17.77億元。

勤誠前5月營收33.14億元 年增15.7％
玉山金控前五月每股盈餘0.67元

(工商 )

#永豐金 #累計前 #五月稅後盈餘 #稅後盈餘 #永豐金控