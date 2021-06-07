【LIVE直播】全台三級警戒延長至6/28 總統蔡英文針對防疫工作發表談話｜2021.06.07

目前台灣新冠肺炎疫情仍未穩定，行政院於今(7日)上午宣布，延長全國的3級警戒管制，為期兩週至28日止，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，此消息曝光後，引發各界關注。根據一份網路民調顯示，大多數網友對此政策感到不滿意。

國內自上月起爆發一波新冠肺炎疫情，行政院也宣布全國進入三級警戒至6月14日。對此，行政院長蘇貞昌今日表示，在審酌各部會意見後，已裁示全國三級警戒延長至6月28日。

網路媒體《NOWnews》以「三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？」為題，進行網路投票，投票時間為6月7日至10日，截至7日晚間8點30分，參與投票的網友中，有65.03%表示不滿意，有34.97%表示滿意。

對政府延長全國防疫3級警戒感到不滿的網友表示，「隱匿疫情，阻擋疫苗捐贈，該天譴」、「應該趕快讓全民能夠施打疫苗，而不是一直3級延期，影響人民生計」、「沒疫苗延長三級一樣沒用」、「我們生意都無法做了，沒辦法賺錢，這個月要怎麼付房租？怎麼付房貸？孩子生活開銷.....等等，政府有想到嗎？」

滿意政府延長全國防疫三級警戒的網友則認為，「在確診數，還沒回到50甚至更低的標準，這是適合但無奈的方法」、「杜絕根源」、「可以再更嚴格執行」、「不延長，很多人更不遵守防疫期間不要隨便出門規定，大剌剌的吃喝玩樂」。

(中時新聞網)