桃園市長鄭文燦7日分赴北桃園、北健、南桃園有線電視公司，感謝3業者釋出公用頻道播映教學課程，支持停課不停學。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦7日分赴北桃園、北健、南桃園有線電視公司，感謝3業者釋出公用頻道播映教學課程，支持停課不停學，也宣布因應三級管制延長，線上直播學習課程將延至7月2日止。業者也秉持回饋精神，北健推出弱勢減免補貼，南桃園則捐500萬元供桃園市府抗疫。

鄭文燦表示，針對停課不停學政策，市府教育局於國中教育科YouTube頻道（網址：https：／／reurl.cc／a9NAaX） 推出停課不停學「桃園市國中名師講座」線上直播學習課程，另亦拍攝「雙語小學堂學習進行式」國小課程，相關課程內容並透過3家有線電視業者釋出的CH3公用頻道播出，自5月20日起至7月2日止，每週一至週五，上午9時至11時、下午2時至4時，每日4小時高品質播映各年級相關領域科目的學習課程影片，讓桃園市國中小學生，不只可用YouTube頻道觀看直播教學，也可透過有線電視學習，確保學生居家學習不中斷。

鄭文燦提到，為滿足宅生活需求，各家有線電視業者也推出相關優惠服務，包括北桃園有線電視公司於5月20日至6月20日止，提供原家中使用較低頻寬之老客戶，不必申請即可免加價全面升速至120M高速光纖上網30天，目前受惠戶數約3萬多戶。

北健有線電視公司所屬的Home＋中嘉集團，率先於今日起至7月31日止，於全國所屬系統推出低收入新舊用戶帳單全額減免專案，支持孩童停課不停學；而目前Home＋中嘉集團已提供部分縣市以VOD上架的雲端課程隨選隨看服務，未來市府也將與北健有線電視公司合作，推出桃園專屬的雲端課程內容。

南桃園有線電視公司所屬的TBC（台灣寬頻通訊）集團，會同旗下5家有線電視業者，聯合捐贈2000萬元防疫經費，其中南桃園捐給桃市府500萬防疫基金，協助所屬經營區的地方政府機關加強推動各項防疫措施，鄭文燦允諾妥善運用經費，完善規畫防疫人力及物資整備，守好桃園防線。

(中時 )