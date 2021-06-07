曾經在2019年下半年於美國出現的奇怪肺炎，一度被部份大陸媒體認為可能是美國比大陸更早出現新冠肺炎的證據，但最後學術界與臨床醫學確認它是由電子菸引起的「電子菸肺炎」。不過，美國專家進一步研究發現，新冠病毒確實與電子菸有關，傳統菸草與電子菸上的菸草濃縮物或尼古丁蒸發器液體，確實會讓新冠病毒更容易感染吸菸者。此研究已發表於BioRxiv生物學開放論文預印本資料庫上。

據《衛星通訊社》報導，美國專家在觀察新冠病毒對吸菸者肺部細胞的滲透情況時發現，不論是吸食傳統菸或電子菸，已經找到它們確實會增加感染新冠病毒的風險的初步證據。

發表在BioRxiv生物學論文預印本上的研究結果說，「實驗和觀察表明，無論是菸草菸的濃縮物，還是尼古丁蒸發器的液體，都會增加新冠病毒粒子與肺部細胞表層ACE2受體結合的可能性。此一結果說明，吸食香菸和電子菸都會增加感染新冠病毒的機率。」

報導說，從新冠疫情暴發以來，媒體和電子期刊上湧現大量相互矛盾的文章，一部分研究認為，吸菸增加感染新冠病毒和新冠肺炎發展成重症的風險，而另一部分觀點相反。這些研究所持的理論都是吸菸者與非吸菸者的肺細胞所含的ACE2受體數量不同。但隨後更新的研究卻又得出了與其矛盾的結論。

而新冠肺炎成為美中對抗的主題之一後，這項科學研究議題迅速成為敏感的政治議題，各種陰謀論與假學術研究充斥網路與媒體上。在這場病毒起源爭論中，有一則消息也曾被熱烈議論，該則在2020年3月於網上流傳的消息稱，美國於2019年秋季曾出現一種奇怪的肺炎，而這種肺炎患者的肺部斷層掃瞄(CT)片與後來確診新冠肺炎的CT片經過醫生比對，認為是同一種病癥。流傳的消息表示，這種奇怪肺炎後來被美國稱為電子菸肺炎，其實根本就是最早期在美國出現的新冠肺炎，因此可以證明新冠肺炎最早源自美國，是美國硬把它賴到中國頭上。相關消息在網上廣為傳播，雖經專家解釋此陰謀論有多項錯誤，但仍有許多大陸網民深信不疑。

在網上流傳消息聲稱美國電子菸肺炎與新冠肺炎CT掃瞄片病癥完全相同，傳出該消息的帳號已在推特上消失。（圖／網路）

電子肺炎的病例受到注意後，經過美國疾控中心(CDC)進行調查發現，此類病例在2019年9月的患者人數達到了最高值，但隨後就開始下降，至今美國已經報告了2000多例的電子菸肺炎。研究還發現，電子菸的菸油中含有造成肺部粘膜損傷的成份，它造成的病癥與新冠肺炎不同，而且完全沒有傳染性。

後來有關電子菸對人體損害的研究逐漸受到廣泛的注意與接受，現在最新的研究更認為，吸菸造成的肺部粘膜損傷不只容易引起一般肺炎，也會增加人們感染新冠肺炎的機率。雖然新冠病毒溯源還有很長的路要走，但試圖用電子菸肺炎來混淆視聽，攪亂科學界對新冠病毒溯源的研究方向，顯然未能得逞。

★中時新聞網關心您：吸菸有害健康！

(中時新聞網)