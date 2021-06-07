即將卸任的亞馬遜集團(Amazon)首席執行長，同時也是世界首富的傑夫貝佐斯(Jeff Bezos)宣布，他將會與他的弟弟馬克貝佐斯(Mark Bezos)在7月20日，乘坐藍色起源(Blue Origin)的「新雪帕德」(New Shepard)火箭上太空。

每日郵報(Daily Mail)報導，貝佐斯於 2000 年創立了藍色起源，其目的就是開發太空旅遊業。他的新雪帕德火箭，可以飛到100公里左右的近太空高度，又稱為亞軌道飛行，乘客將可在太空艙內體會無重力漂浮環境至少10分鐘，然後返回地球。

太空船可以搭乘6人，不過首次航行不會滿載，現已確定貝佐斯與他的弟弟一起飛行，其他乘員的資格是上網競拍，至少要以 280 萬美元的價格獲得1個席位。

新雪帕德的典故源自美國第1位太空人「艾倫·雪帕德」(Alan Shepard )，1961年5月5日，雪帕德登上由紅石飛彈(PGM-11,Redstone)改造的火箭送入太空，最高飛行高度190公里，飛行時間15分鐘，雖然時間很短，卻使雪帕德成為第一個飛入太空的美國人。

傑夫貝佐斯(右)，與他的弟弟-馬克貝佐斯。(圖/shutterstock)

貝佐斯在IG上表示，「從我五歲起，我就夢想著去太空旅行」

「7 月 20 日，我將和我的弟弟，同時也是我最好的朋友一起踏上這段最偉大的冒險。」

雖然貝佐斯說的好聽，但是他的成績與馬斯克的SpaceX根本無法相提併論， SpaceX 的太空任務早已成為例行工作，相比之下，貝佐斯的BE-4引擎仍然沒有完成，新格倫火箭就更沒有著落。他現在拿的出手的雪帕德火箭，其實僅是一具無法進入地球軌道的半成品。

貝佐斯將在7月5日辭去亞馬遜首席執行長，而飛行日期定於辭職後的 15 天 ，可以視為他下一階段的事業，將放在振興藍色起源公司的發展上。

NASA在上個月決定，登陸月球的任務交由SpaceX執行，然而貝佐斯動用他的政治人脈關係，逼迫NASA收回成命，必須重新選擇。可以說貝佐斯就算目前在太空中贏不過馬斯克，仍然有政治本事逼迫馬斯克不准領先太多。

不過，這手段只能拖延一時，要是貝佐斯再拿不出成績，那麼他的太空願景仍然只是夢。

(中時新聞網)