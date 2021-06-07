受上周末梅雨鋒面影響，台南一期稻作出現倒伏。（張毓翎攝）

上周末梅雨鋒面影響，自4日至7日凌晨止，台南市曾文、烏山頭及南化3大水庫增加8700萬噸蓄水量。不過，也因大豪雨的侵襲，造成一期稻作出現倒伏，以及部分番石榴和芋頭浸水，台南市政府農業處7日統計，被害面積總計52.54公頃、受損程度11％，初估損失金額近86萬元。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴說明，上周梅雨鋒面的挹注，為曾文、烏山頭水庫合計增加5700萬噸進水量；南化水庫的進水量也暴增3000萬噸，台南3大水庫總蓄水量增加8700萬噸，已紓解當前嚴峻的水情。

鄒漢貴說，目前3大水庫總蓄水量有達1億5000萬噸，台南現在水情燈號仍為「減量供水」橙色燈號，若要轉為「減壓供水」的黃燈，他估計還要再一波梅雨鋒面，才有機會調整燈號。

不過，受到鋒面影響，台南部分地區發生局部短時強降雨或大雨，也對當季農作物造成危害。南市府農業局根據公所通報的災情統計，這波雨勢造成番石榴、芋頭浸水，另一期稻作出現倒伏，被害面積總共約52.54公頃，並以一期稻作35.29公頃為主。

農業局提醒，正逢一期稻作採收期，稻穀如尚未充實完畢，田間可保持較高水位，降低瞬間強降雨對稻株衝擊，天氣晴朗後得立即排水，同時注意田區病蟲害狀況；大雨過後水稻若有倒伏，應盡速排乾田區積水，避免穗上發芽；若已經達成熟階段，則應盡快採收。

(中時 )