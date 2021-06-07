一聽說台灣需要，林佳龍：日本醫院讓出負壓隔離艙。取自林佳龍臉書

新冠肺炎確診人數愈來愈多，負壓隔離病房卻嚴重不足，前交通部長林佳龍日前募款購買的首批日本組合式負壓隔離艙明天(8日)將抵台，林佳龍也透露，日本有幾家醫院已經下訂，一聽到是台灣需要就說「那先給台灣吧」，自願把自己的訂單延後。

林佳龍今天在臉書表示，6月3日集資結束後，我們加速進行，希望在一周內將負壓隔離艙送到前線，保護正在保護我們的醫護人員。明天6月8日，將有第一批10座先抵達桃園機場，組裝完成後馬上送到衛福部指定的醫院使用。

其他10座連同各界接力響應捐贈的數量，他也希望在月底全部到位，提供中央疫情指揮中心調度至全國有急需的46家重度急救責任醫院及熱區相關醫院。

林佳龍也透露一個小故事，這款高規格組合式負壓隔離艙，能轉作加護病房使用，製造上需要比較長的時間，日本有幾家醫院已經下訂，但是聽到是台灣需要，說「那先給台灣吧」，自願把自己的訂單延後。

針對日本的好朋友們，他說，台灣人真心感謝這份風雨同路的友情，「再多言語也難表達我們內心的溫暖與感謝！」明天同仁會到機場接機，工作團隊也會現場待命即刻進行組裝後運送到10家醫院。

他也特別感謝協助促成此事的台灣日立公司、三顧、華航、桃園機場航空公司、台灣醫界聯盟，以及衛福部和相關單位。「讓我們團結防疫，全民做第一線醫護人員的堅強後盾。台灣加油！」

(中時 )