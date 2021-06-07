位於台南市麻豆區的「張家肉粽」在地飄香20多年，端午連假將至，每年店家提前1個月開放訂購。老闆張宗元嘆道，今年因缺水，許多用料都上漲，加上疫情期間，賣得粽子顆數大約少了以往的一半，幸好過不久緊接著是端午，才開始湧入一些電話訂單，慢慢地將買氣衝出來，不然這生意根本不知道怎麼做下去。

張宗元表示，店裡主要賣花生肉粽、花生菜粽、綠豆肉粽及肉粽加花生粉4種口味，其中最不可或缺的綠豆、花生及糯米材料，今年受到乾旱、缺水影響，價格漲得特別凶。譬如以前綠豆每台斤賣80元，現在漲到100元，另豬肉也因逢端午節前夕與防疫在家的需求，價格也上漲了不少。

張家肉粽不僅在地受歡迎，過去連北部的民眾也會專程前來採購，此外，每逢端午及年節更是供不應求，一串又一串的肉粽透過低溫宅配到府。

張宗元無奈說，每個粽子的品項已連續5年沒漲，因此，即使今年原物料價格飆漲，他們店家仍願意自行吸收多出來的成本，也不敢隨便喊漲，就怕嚇走一些老顧客。

他提到，今年端午節訂購量未受疫情影響，5月初開放預訂後，不到6月就訂購一空，近期陸續宅配寄出，這幾天還有許多本地人跑過來詢問還有沒有現貨，以前平日一天可賣近100顆，現在疫情生意大受影響，一天賣約60顆就很不錯了，所幸現在遇上端午連假，生意才有回升一些。

(中時 )