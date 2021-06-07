台日友誼長存！前交通部長林佳龍今（7日）表示，先前集資募得的日本組合式負壓隔離艙，第一批將在8日抵達台灣，分送10家醫院。林佳龍還透露，由於這款高規格組合式負壓隔離艙所需製作時間較長，日本幾家醫院自願把訂單延後，把貨先讓給台灣，暖舉令人相當感動。

林佳龍7日在臉書透露，日前和光合基金會發起捐贈組合式負壓隔離艙，用以支援前線防疫工作。第一批10座隔離艙將在6月8日抵達桃園機場，組裝完成後馬上送到衛福部指定的醫院使用，保護第一線的醫護人員。

林佳龍分享一則小故事，由於這款高規格組合式負壓隔離艙，還能轉作加護病房使用，因此在製造上需要比較長的時間，當時日本有幾家醫院下訂後，聽到是台灣需要，竟說「那先給台灣吧」，自願把自己的訂單延後。

對此，林佳龍感動表示，「日本的好朋友們，台灣人真心感謝這份風雨同路的友情，再多言語也難表達我們內心的溫暖與感謝！」林佳龍說，到時工作團隊會到機場接機，並在現場待命即刻進行組裝，運送到十家醫院；另外10座負壓隔離艙也希望在月底全部到位，提供中央疫情指揮中心調度至全國有急需的46家重度急救責任醫院及熱區相關醫院。

(中時新聞網)