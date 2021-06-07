「英倫創作天王」紅髮艾德（Ed Sheeran） 將在本月 25日登上「TikTok 2020 歐洲國家盃演唱會（TikTok UEFA EURO 2020 Show）」高唱經典曲目，更將獻上從未表演的最新單曲，足球巨星大衛貝克漢（David Beckham）也助陣發布，和紅髮艾德一起拍攝影片，豪華陣容引起粉絲高度期待。

本次「TikTok 2020 歐洲國家盃演唱會」將是一場結合音樂和足球的盛會，將於25日（五）英國夏令時間晚上9 點（台灣時間26日早上4點）進行直播，現場不會有觀眾，也無法進行門票購買，只要從紅髮艾德TikTok官方帳號（ @edsheeran）就能免費觀看。錯過直播的粉絲也可以把握台灣時間26日下午5 點和27日早上8點，再次從TikTok感受天王舞台魅力。紅髮艾德宣布演出時也興奮地說：「我等不及在波特曼路球場為 TikTok 2020 歐洲國家盃演唱會表演了，這是我熱愛的地方，也期待表演數首粉絲最愛的歌曲，還有將發布的最新單曲，我們6月25日見！」

作為 2020 歐洲國家盃的全球贊助夥伴，TikTok 也將在歐洲足協的官方帳號（ @euro2020 ）上推出一系列主題挑戰、播放列表、AR 效果和獨家直播，炒熱全球期待已久的足球盛典。

(中時 )