行政院宣布延長防疫三級警戒，蔡英文總統今(7)日下午再度親上火線發表談話，她表示，今年端午節拜託大家「愛家鄉就留在原地，愛家人也請不要移動」，並保證政府會盡所有的力量爭取更穩定的疫苗供給。蔡英文的談話內容也引起網友熱議，在PTT上更是一片噓聲，不少網友也痛批蔡英文是在講幹話。

蔡英文今天在總統府進行線上直播，謝謝大家在這幾個周末堅守在家，並指今天的確診人數雖然比前幾天減少，但我們也注意到重症死亡率偏高，尤其是長者、慢性病患者很容易一下子轉為重症，造成難以挽回的遺憾。

同時，蔡英文也針對近日熱議的端午返鄉議題指出，端午節雖然是家人團聚的大節日，但是今年因為疫情的關係，要拜託大家「愛家鄉就留在原地，愛家人也請不要移動」，端午節明年還有，但若因為跨區移動而造成疫情的大爆發，家鄉和家人都會陷入險境，並奉勸民眾「留在原地，不要移動」，這就是她今年端午節對國人同胞最重要的請託。

蔡英文的談話也在PTT上引起網友熱議，「法說又來了啊」、「整天刷存在感幹嘛」、「死這麼多人到底有啥作為」、「未看先猜叫大家快去退票，然後乖乖上班」、「努力強化XXX，加速XXX進度，感謝同仁」、「先噓再說，不開放自行進口疫苗都是廢話」、「她出來根本反效果」、「我還以為台灣沒有總統」。

有些網友則揶揄，「高端跌停又跑出來啦」、「高端跌多少」、「要下令高端明天立刻漲停嗎？」、「未看先猜高端跌停」、「乾脆呼籲大家買高端股票好了，廢話少說」。

更有網友痛批蔡英文只是在講幹話，「廢話幹話記者會，空洞記者會」、「滿滿的幹話」、「又在拜託端午節不要亂跑，講幹話很會」、「講一堆幹話對疫情、生活一點幫助都沒有」、「一直大內宣講幹話，滾啦」。

網友討論。(圖 翻攝自PTT)

(中時新聞網)