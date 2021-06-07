饒舌組合「沒有才能」由若欣、碩美、裴拓組成，三人日前開直播與粉絲大聊初戀與戀愛經驗，若欣自曝青春期的戀愛取向，「我那時候都喜歡有點壞壞的男生」，因為覺得他們很厲害，可以保護自己，就不怕講話得罪別人，讓裴拓忍不住笑說：「那就是8＋9啊！」碩美靦腆表示，自己喜歡可愛的女生；裴拓則是喜歡個子不高，短頭髮的類型，不過後來的交往對象，也跟本來的理想型不太一樣，讓若欣笑著總結：「理想型只是參考用」。

裴拓也自爆告白經驗，當時為了能順利成功，還特地先上網做功課，發現在摩天輪的最高點時告白，成功率會最高，而為了不在關鍵時刻結巴，他甚至事先寫好了告白情詩，不料沒預估好時間，情詩都念完了，卻還沒到最高點，只能看向窗外，尷尬地等了好一會兒，裴拓笑說：「我真的很緊張，本來應該近20分鐘的搭乘時間，但我感覺只有3、4分鐘。」

若欣接著自曝告白糗事，喜歡直球對決的她，本來覺得用吉他自彈自唱告白可以凸顯自己的魅力，沒想到對方卻說：「剛剛高音的地方有點不太穩。」直播最後，三人透露到目前為止的創作歌曲，完全沒有與愛情相關的題材，所以想透過這次直播聊天，回想自己的戀愛過往，同時也可以收集更多素材，融入下一次的創作。

(中時 )