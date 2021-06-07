YouTuber艾瑞絲（盧昕妤）外型甜美、身材火辣，在當網紅之前，曾是台北市大同高中的實習英文老師，因穿著迷你裙在台上教課一夕爆紅，現則是「反骨男孩」成員之一，不時在網上曬辣照的她，最近又放送一系列比基尼私藏照，尤其一張乍看下就像全裸的樣子，讓男粉看了全暴動。

艾瑞絲在IG宣傳個人YouTube頻道，透露加入會員就可看到IG、FB看不見的專屬美照，並喊話要粉絲放心，私藏照絕不會重複，同時，她也曬出好幾張在下七股野溪溫泉拍的清涼辣照，只見她身穿寶藍色比基尼，更襯出她的雪白肌膚，纖細腰身、飽滿雙峰也同樣吸睛，加上美尻、長腿，身材比例相當完美。

艾瑞絲曬比基尼辣照送福利。（圖／翻攝自IG）

艾瑞絲性感曲線一覽無遺。（圖／翻攝自IG）

特別的是其中一張，艾瑞絲雙手交叉摟住雙肩，用抱胸的姿勢坐在溪邊石頭上，因為拍攝角度和動作的關係，讓她乍看下就像全裸坐在石頭上，火辣程度更是升級，讓不少男粉激動直呼「大犯規耶」、「太辣」、「石頭也太幸福了吧」、「屁屁好翹」，意外掀起熱議。

艾瑞絲以電競實況起家，當初因為穿短裙教課爆紅，可後來並沒從教職，轉當網紅後仍擁有高人氣，但日前有網友看完她近期的影片後，在Dcard發文直言：「越來越偏色情，實在不懂看起來清純乖巧有愛心的女孩子，怎麼會變成？？」此篇貼文有些人同感，但也有人認為艾瑞絲無須活在別人的期望裡，引發網友兩面評價。

艾瑞絲乍看下像全裸。（圖／翻攝自IG）

(中時新聞網)