對於第三級警戒延長到6/28，連實體期末考都取消了！台北市長柯文哲今（7）日晚間在臉書表示，同學們在開心之餘，應該要督促自己成為時間管理大師。

柯文哲勉勵同學，就算在家，也要制訂讀書計畫、規律的作息和飲食。時代不一樣了，不用鑿壁取光，電腦按一按就有一堆 #線上課程，大家應該更彈性、更有效率的運用時間，如果毫無計畫，每天睡到自然醒、電動打到手抽筋，告訴你們，在家混也是遲早要還的。

柯文哲指出，在臺北市有酷課雲 可以學習，如果家裡沒有網路或電腦等載具，可以向學校借用或申請。家長們一邊要上班，一邊擔心孩子在家的狀況辛苦了！我們會請老師們多關懷孩子的狀況，督促孩子學習不斷線！

柯文哲強調，因應三級警戒延長，臺北市將視個案開放居家保母收托，要拜託保母們和居家托育服務中心配合，每天掌握小朋友、家長和自己的身體狀況。第一線警消醫護防疫人員若需要全日托居家保母，北市府會額外補助8000元，能做的北市府盡量做，請各位家長、老師、同學們加油！讓大家一起期待開學日，早日到來！

(中時新聞網)