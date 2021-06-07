台北市內湖區某電視台今（7日）驚傳命案，一名48歲攝影師被人發現陳屍在廁所馬桶，家屬表示死者長期酗酒，對死因沒有疑慮，警方依SOP通報衛生單位，欲採行政相驗；不過檢察官考量疫情嚴峻，加上該大樓出入人口繁多，牽涉公共問題，改由士林地檢署司法相驗，初步相驗結果出爐，判斷無外力介入，不過確切死因仍有待檢驗結果出爐。

北市內湖區某電視台，上午一名清潔阿姨到廁所打掃時，發現一間廁所的門反鎖，敲門也無人回應，通報警衛與報警後，破門而入，赫然發現一名男子倒臥在裡面，明顯死亡。

經查，48歲劉姓死者，擔任電視台攝影棚攝影，工作場所均在辦公室內，上周居家辦公，家屬表示在家都在喝酒，身體本來就不好，叫他去看醫生也不去。

警方從劉衣著，認定他正要如廁，突然沒有呼吸心跳，因此通知衛生所醫師到場開立死亡證明書。不過警方打電話連繫衛生所，衛生局說案子還沒有到，警方又打給1922，1922說去聯繫地方衛生局，警方抨擊兩單位互踢皮球。

而辦公室同事擔心與疫情有關，包括劉接觸的機器以及辦公桌椅，已經立即消毒，並希望能盡快篩檢，確定是否染疫

檢察官考量疫情嚴峻，加上該大樓出入人口繁多，牽涉公共問題，改由士林地檢署司法相驗，初步相驗結果出爐，判斷無外力介入，不過確切死因仍有待檢驗結果出爐。

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(中時新聞網)