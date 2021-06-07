台南市善化警分局溪美派出所員警用人臉辨識系統查出老翁身分並協助護送返家。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市善化警分局溪美派出所值班員警7日獲報，指溪尾某處民宅旁有一名老翁迷途，警員廖中良前往了解，但現場該名77歲老翁卻只能說出自己「住安中路」，最終警方還是用人臉辨識系統查出身分並護送返家。家屬表示老翁要去醫院看病，但因年紀大了，忘記回家的路，還好有警方協助，才能讓父親安全返家。

該名老翁今天一早自家中獨自騎腳踏車，準備要去奇美醫院看病，不知一路往南騎，就騎到善化糖廠附近，民眾發現後，趕緊打電話報案，員警到場後，只見老翁坐於民宅前，全身無力無法行走，問其住居何處及聯絡電話，老翁重覆說他住「安中路」，警員廖中良先將其載回派出所，提供飲水給老翁飲用並安撫情緒。

之後，警方隨即以人臉辨識系統查出老翁目前住處，並聯繫家屬。但因其兒子因上班不便前來派出所，請警方代叫計程車將其載回。老翁兒子向警方表示，父親因年紀大了記憶力不如當年，偶有出門後就忘記回家的路，沒想到讓警方協助處理還是第一次發生，並頻頻向警方表達感謝。

(中時 )