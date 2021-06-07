台南市善化警分局溪美派出所值班員警7日獲報，指溪尾某處民宅旁有一名老翁迷途，警員廖中良前往了解，但現場該名77歲老翁卻只能說出自己「住安中路」，最終警方還是用人臉辨識系統查出身分並護送返家。家屬表示老翁要去醫院看病，但因年紀大了，忘記回家的路，還好有警方協助，才能讓父親安全返家。
該名老翁今天一早自家中獨自騎腳踏車，準備要去奇美醫院看病，不知一路往南騎，就騎到善化糖廠附近，民眾發現後，趕緊打電話報案，員警到場後，只見老翁坐於民宅前，全身無力無法行走，問其住居何處及聯絡電話，老翁重覆說他住「安中路」，警員廖中良先將其載回派出所，提供飲水給老翁飲用並安撫情緒。
之後，警方隨即以人臉辨識系統查出老翁目前住處，並聯繫家屬。但因其兒子因上班不便前來派出所，請警方代叫計程車將其載回。老翁兒子向警方表示，父親因年紀大了記憶力不如當年，偶有出門後就忘記回家的路，沒想到讓警方協助處理還是第一次發生，並頻頻向警方表達感謝。
(中時 )
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