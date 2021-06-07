政院7日宣布全國三級警戒延長至28日，連實體期末考都取消，許多學生無不歡欣鼓舞，但不少家長怨聲載道，認為變相被宣告判「死刑」、「鬼門提早開」。台北市長柯文哲晚間在臉書發文，勉勵同學開心之餘也要督促自己成為「時間管理大師」，但也不忘潑冷水撂狠話「若毫無計畫，告訴你們，在家混遲早要還的！」

「同學們開心之餘，應督促自己成為時間管理大師。」柯文哲表示，同學們就算在家，也要制訂讀書計畫、規律的作息和飲食，時代不一樣了，不用鑿壁取光，電腦按一按就有一堆線上課程，大家應更彈性、更有效率的運用時間，如果毫無計畫，每天睡到自然醒、電動打到手抽筋，「告訴你們，在家混也是遲早要還的。」

柯文哲指出，北市有「酷課雲」可學習，若家裡沒有網路或電腦等載具，可向學校借用或申請，家長們一邊要上班，一邊擔心孩子在家的狀況也辛苦了，會請老師們多關懷孩子的狀況，督促孩子學習不斷線。

因應三級警戒延長，柯文哲也提到，北市將視個案開放「居家保母收托」，他要拜託保母們和居家托育服務中心配合，每天掌握小朋友、家長和自己的身體狀況，第一線警消醫護防疫人員如需全日托居家保母，北市府會額外補助8000元，能做的盡量做，請各位家長、老師、同學們加油，讓我們一起期待開學日，早日到來！

最後，柯也不忘製圖寫下「最長暑假到手，同學仍須念書；不要虛度光陰，太混總是要還！」

(中時 )