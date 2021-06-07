BTS周邊散發時尚感。（株式會社光文社提供）
BTS周邊散發時尚感。（株式會社光文社提供）

風靡全球的「BTS」（防彈少年團）將第一次在日本展開「BTS WORLD」網路快閃店，並在光文社官網特闢專頁，自6月16日當地時間下午14:00（台灣13:00）起可再該網上購買最新周邊。

由於2020年12月《BTS goes on!》寫真集賣得極好，光文社決定將BTS相關官方周邊直售，「BTS WORLD」站內不僅有故事引導型態的「培養遊戲」，還有各類生活用品從文具賣到成員個人化周邊、有手機殼，連免插座充電器都賣，一個要價4400日圓。

BTS周邊散發時尚感。（株式會社光文社提供）
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(中時 )

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