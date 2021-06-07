全球網路電商巨擘亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）今天表示，他和他的兄弟馬克（Mark）將參加自家航太公司藍源（Blue Origin）首次載人太空飛航行程。

貝佐斯在個人IG帳號發文表示：「我從5歲起，就一直懷抱著太空旅行夢。7月20日，我將和我兄弟一起展開那樣的旅程。」

貝佐斯7月5日將卸下亞馬遜執行長職位，加入藍源公司7月首趟太空之旅的得標者，展開旅程。

貝佐斯與同為億萬富豪的馬斯克（Elon Musk）大力投資各自的航太新創公司，但藍源公司與馬斯克的太空探索公司（SpaceX）到目前為止，只有幫客戶的衛星送上軌道。

藍源公司上月結束首輪競標，表示收到來自136國、超過5200人喊標，但未公布最高出價。

根據公司網站，目前進行中的第2輪競標，最高出價280萬美元。

藍源鎖定7月20日以自家太空船進行第一趟次軌道觀光行程。這將會是太空旅行競賽中劃時代的一刻，開啟私人商業太空之旅新時代。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1100607

(中央社)