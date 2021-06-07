台塑四寶表示，第二季部分先進國家因疫苗接種較高，宣布即將解封，但亞洲如印度、日本、台灣、東南亞新一波疫情加劇，市場板塊有所變化移動，而遠洋市場又因艙、櫃量能不足，導致運費數倍上漲（美西、美東、中東地區約疫情前五倍，南美洲約六倍），已非供、需雙方可忍受的，下游家電產品庫存增加，市況趨保守，價格下跌。第三季恐旺季不旺，成長止步，營收預期持平或小幅衰退。

不過，台塑化則因歐美逐漸解封，美國駕車旺季開始，對下半年原油供需展望樂觀，預估油價重回每桶70美元之上。

台塑四寶認為，近期石化產品平均跌幅約10％，價格雖仍處高位盤整，但潛在下跌壓力是存在的。雖然第三季為塑化傳統旺季，但在疫情、狂飆運費及台灣水情、區域性限電及近期大陸廣東境內限電，都將增添營運考驗。

台塑董事長林健男分析，歐美等先進國家疫苗施打普及，經濟活動逐漸恢復正常，復甦訊號明顯。但台灣、印度、東南亞都爆發新一波疫情，除壓抑經濟活動，更重要是上述國家皆為重要生產基地，若疫情未能控制，恐造成供應鏈中斷，拖累全球經濟復甦。

台化副董洪福源指出，OECD預測今年全球經濟成長率5.8％，比3月前估值高，美國、歐元區及中國也都向上修正，顯然樂觀，這個看法我們可以認同。不過，亞洲區疫情升級、國際運費仍飆漲、夏季限電等變數也讓人擔憂。

不合理的海運費確實影響到中國大陸外銷，也影響台化的市場拓展進度，台灣的水情、區域性限電及近期廣東境內的限電，使台化外銷流暢度也有影響，越南的疫情更是潛在危機。

南亞因有電子材料事業撐腰，營運相對抗跌。南亞董事長吳嘉昭說，第三季為電子業的傳統旺季，預估在歐、美、大陸等大國經濟強勁復甦下，景氣將進一步提升。另銅價走高，供應鏈下游恐慌性需求增加，下訂與備庫相當積極，有利第三季電子材料營收成長；但化工產品下游已出現轉嫁困難，影響漲勢，第三季營收將略減。

(工商 )