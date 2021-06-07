七大工業國集團 (G7) 財長會議上周末達成把全球最低企業稅率訂在 15%的共識，預料對跨國型科技公司帶來衝擊，雖然躲過拜登要在國內提高至28%企業稅的影響，但預料未來將在全球避稅的機會愈加困難，導致美股3大期指盤前走弱。美股周一(7日)開盤上漲9.81點、以34,766.20點開出，隨後漲勢擴大至50點，市場也在等待2021全球開發者大會(WWDC)到來，電動車大廠特斯拉股價下跌逾1%。

截至台灣時間7日晚間9點35分，道瓊指數上漲17.35點或0.050%、暫報34,773.74點；標普500指數上漲+1.31點或0.031%、暫報4,231.20點；那斯達克指數上漲0.55點或0.0040%、暫報13,815.04點；費城半導體指數下跌10.07點或0.31%、暫報3,204.08點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價下跌逾1%、暫報592.81美元。台積電ADR股價下跌1.50美元或1.25%、暫報118.11美元；聯電ADR股價下跌0.30美元或3.06%、暫報9.50美元。

多家外媒引述內部消息人士指出，特斯拉 5 月在陸淨訂單量僅 9,800 輛，與 4 月的超過 1.8萬輛相比幾乎腰斬，報導指出，這可能與近幾個月來在大陸發生的客服糾紛、間諜車問題有關，顯示大陸開始扶持本土新能源車品牌之下，前幾年特別受到北京當局容許不用遵守多項外企規定的特斯拉面臨困境。

(中時新聞網)