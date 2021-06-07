自本土疫情爆發以來，台灣人過著與往日截然不同的防疫生活，尤其對確診患者而言，染疫後不僅病痛纏身，心情也因隔離人群而漸漸失落。對此，專責新店區集中檢疫中心站在第一線的醫護團隊，再忙、再累，也不忘照顧病患心靈，除了請飯店後勤組提供確診孩童最愛吃的小點心外，得知其中一位9歲小男孩適逢生日時，還特地準備蛋糕、麵線，透過視訊方式大小朋友一起慶生。

檢疫中心醫護人員替9歲小男童慶生，他開心許願「全家都可以平平安安的回家」，鼓舞全體同仁。（影／台北慈濟醫院提供）

沒有人希望自己生病，每一位染疫者都是無辜的，為顧及病患心理層面，辛苦抗疫的集中檢疫中心醫療團隊，日以繼夜照護新冠確診者之餘，還籌備了一場生日驚喜。

檢疫中心醫護人員替9歲小男童驚喜慶生，他開心許願「全家都可以平平安安的回家」，鼓舞全體同仁。（影／台北慈濟醫院提供）

像是專責新店區的集中檢疫中心，因為收治200名確診患者中，有將近30位國小與幼稚園以下的孩童，其中一名男孩剛好是小小壽星，所以特別準備生日蛋糕，藉由視訊連線方式，齊聲替隔離治療中的他高唱生日快樂歌，歡度9歲生日。

檢疫中心醫護人員替9歲小男童驚喜慶生，他開心許願「全家都可以平平安安的回家」，鼓舞全體同仁。（圖／台北慈濟醫院提供）

檢疫中心醫護人員替9歲小男童驚喜慶生，他開心許願「全家都可以平平安安的回家」，鼓舞全體同仁。（圖／台北慈濟醫院提供）

該名9歲男童當下聽了開心不已，一下子就把蛋糕吃光，對著大家許願，希望「全家都可以平平安安的回家！」接著還把晚餐吃完，那一秒，瞬間舒緩院內全體同仁緊繃的工作氣氛，消弭大家累積許久的心理壓力與無助恐懼。

檢疫中心醫護人員替9歲小男童驚喜慶生，他開心許願「全家都可以平平安安的回家」，鼓舞全體同仁。（圖／台北慈濟醫院提供）

根據新北市觀旅局長張愛晶表示，該名9歲男童一家5口皆確診，入住集中檢疫中心，因此難以像過去一樣團聚過生日，如今在醫護人員用心慶生下，不只男孩感受到溫暖，被隔離的家人也倍感窩心。

檢疫中心醫護人員替9歲小男童驚喜慶生，他開心許願「全家都可以平平安安的回家」，鼓舞全體同仁。（圖／台北慈濟醫院提供）

此外張愛晶也強調，市府除致力提供快篩陽性、確診者醫療照顧外，日後也會持續關心入住者的心情，幫助他們情緒安定，身心獲得全方位照護，盡早回復昔日生活。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)