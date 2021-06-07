中共中央總書記習近平7日赴青海考察，央事報導，習近平於7日下午至位於西寧市的青海聖源地毯集團，了解企業依託當地原物料資源優勢，創新設計理念，提升產品競爭力，帶動群眾就業增收等情況。

公開資訊顯示，聖源地毯集團成立於2007年，註冊資本額為6,420萬元，總資產5億元，佔地300餘畝，是具有自營進出口經營權的集藏地毯和掛毯生產、紡紗、染紗、進出口貿易、產品研發和檢測於一體的集團化藏地毯龍頭企業，且為一帶一路中，推動供給側結構性改革的一環。

主要產品為聖源牌阿克明斯特藏地毯、手工藏毯及掛毯、槍刺藏地毯。集團旗下有2個全資子公司，1個控股公司和1個美國紐約分公司。產品主要銷往歐洲、中東、北美、澳大利亞、香港和澳門等10多個國家和地區。

據報導，習近平於其後赴文匯路街道文亭巷社區，考察社區加強基層建設、治理與進步等情況。

(工商 )