因應疫情，為強化對客戶及員工的保護，台北富邦銀行將自6/7起則針對新開戶、存摺補發、變更印鑑、繼承等業務項目，改採線上預約及線上預先諮詢方式辦理，以期提高服務效率，減少客戶來行等候時間及接觸風險。

北富銀表示，為提高防疫效果，全行皆配合防疫中心指引全面落實各項防疫舉措，積極推廣線上辦理業務，並針對各分行實施上班分流及入行人數控管，搭配線上取號服務和最新推出的線上預約機制，希望能縮短客戶在分行停留等候的時間，減少接觸傳染的機會。

目前在三級防疫警戒期間改採預約方式辦理的業務項目，個人戶部份包含新開戶、存摺補發、變更身分證明號碼、變更姓名或印鑑及繼承相關業務；公司戶則包含新開戶、籌備處改公司戶及變更公司負責人或印鑑等服務。預約方式相當簡便，客戶只要在欲來行辦理業務當日的前一天15:30前，以手機撥打北富銀預約專線(02)8752-1800，系統將自動以簡訊傳送預約網址，或可透過官網公告訊息項下第一條本行營業單位部分業務改採預約方式辦理公告，進入進行預約。

北富銀建議民眾，若想申辦其他非預約制業務，可先於線上取號以掌握臨櫃時間，或致電理專預約業務辦理。此外也可以多利用本行網路銀行、行動銀行及ATM服務，無接觸、更高效！

(工商 )