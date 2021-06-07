（取自鄭照新臉書）

全台三級警戒再延長至6月28日，行政院會日前通過「紓困4.0」特別預算案，並送到立法院審查，國民黨提案全民普發1萬元現金。對此，台北市長柯文哲狠酸，一聽就知道不合理，有這種在野黨，難怪執政黨這麼囂張。不過，國民黨前高雄市新聞局長鄭照新認為，阿北這次話講太快了！「寧可人人一視同仁，不可出現紓困孤兒！」

針對中央政府相關紓困措施，國民黨面提出應該不排富，每人普發一萬元，讓全民都能夠得到政府的紓困援助，並同時呼籲無經濟困難或不受疫情影響者，將一萬元回捐給地方政府作為防疫基金。

不過針對這樣的說法，柯文哲相當反對，他說「不知道這是誰提出來的」，台灣有2300萬人，若不排富每人發1萬元，總金額高達2300億元，你提出2300億元紓困案，還沒牽扯到任何產業，「這一聽就不合理」。

鄭照新指出，國民黨的全民普發萬元現金，優點是「最簡便」、「免申請」、「不群聚」，可以最快速最有效率的方式讓全民都能收到現金。根據媒體報導，目前的紓困4.0方案有高達1600萬人看的到吃不到，線上填表更是嚴重塞車，許多人填表等待時間竟超過一日，更不用說有那麼多自營業者兼差打工者無法符合規範。

更有甚者，有媒體報導，在小吃店工作、今年30歲的李先生，3萬補助竟以2年前收入排富，現遭疫情衝擊反成紓困孤兒領嘸，這樣的「排富紓困」又真正公平了嗎？

鄭照新呼籲，相信柯市長在說出這些話之前，只是沒有充分了解這篇文章裡面所提到的種種不平，我們更希望柯市長同為在野黨的意見領袖，應該與國民黨一起督促執政黨推出真正能幫助到民眾的紓困方案！

(中時新聞網)