日本政府捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，網傳日本外相表示，因為台灣政府告訴他，7月要施打國產，所以只需要少量應急，民進黨發言人謝佩芬今晚澄清，該內容顯然與日本外務大臣茂木敏充在影片中所表述的意思完全不同，有刻意誤導民眾之嫌。

謝佩芬表示，巴哈姆特網站上有網友發文指稱「⋯日本外相直接回說，因為台灣政府告訴他，7月要施打國產，所以只需要少量應急，全文對話被貼在日本新聞網...這就是為什麼日本AZ只來124萬劑的原因」相關文章內容的解釋，顯然與日本外務大臣茂木敏充實際上在6月3日於參議院外交防衛委員會接受質詢的影片中所表述的意思完全不同，為避免錯假訊息以訛傳訛，特此澄清。

她說，如果好好檢視茂木外相近日關於日本提供台灣疫苗的發言，不管是5月28日在外務省記者會的回答，或者是6月3日在參議院外交防衛委員會中的答詢，茂木外相的意思都是：「我們的認知是，預計台灣國內的疫苗生產體制會在7月以後逐漸完備，而『目前』台灣面臨的是很緊急迫切的需求。」

同場參議院的答詢，茂木外相針對立憲民主黨籍議員的問題也指出「台灣在東日本大地震時很迅速的提供捐款給我們。在困難的時候應該要互相幫助」。

謝佩芬指出，還原茂木外相的說法就可以清楚知道，日本政府認知到台灣有當前疫苗不足的需求，因此伸出援手，並未如網友所言，台灣政府告知日本政府因為七月要打國產疫苗，所以只需要少量疫苗。網友這樣的解讀不但錯誤，更是無中生有。

她強調，根據近日媒體報導，日本政府以高效率拍板捐贈疫苗，並將日本所有AZ現貨124萬劑全數捐給台灣，證明並無所謂台灣方面只要求少量的情形。相反地，對於日本的善意，台灣人莫不感激在心，深切感受兩國之友好。

謝佩芬表示，關於特定網友扭曲日本外相的說法，不但無助於兩國關係之進展，更無助於對抗疫情，希望民眾不要以訛傳訛，被錯假消息所誤導。

(中時 )