豪雨降溫明顯 7日供電續亮綠燈 22:242021/06/07 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到連日來大雨影響，7日全台溫度相較於上周降低，連帶用電量下降不少，台電表示，7日最高用電為下午4時27分的3,285.8萬瓩。今日備轉容量460.2瓩，備轉容量率14.01％，創下近日來的新高，供電燈號為供電充裕的綠燈。 值得注意的事，本周天氣會逐漸穩定，降雨情況也會逐漸減少，因此氣溫會逐日攀升，連帶用電量又會恢復夏季典型狀態，預估11日用電量是本周最高峰，當日尖峰用電量有3,600萬瓩，整周備轉容量率落在11.21％至12.68％之間，持續亮出綠燈。 聯詠營收猛 連五月新高 宜縣買疫苗8000萬 轉作紓困 (工商 ) #全台 #連帶 #用電量 #萬瓩 #備轉容量率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 返鄉退票潮 台鐵剩5％高鐵退萬張 04:102021/06/08 生活新聞 頭條揭密》疫苗接種後過早放寬防控 智利經驗值得台灣警惕 03:212021/06/08 政治 台南3大水庫進帳8700萬噸 稍解渴 04:102021/06/08 地方新聞 蘇今立院備詢 曝疫苗最新進度：8月底前1000萬劑到位 08:552021/06/08 政治 經確信ESG報告書 國泰金搶頭香 04:102021/06/08 焦點新聞 國內市場飄起六月雪 山葉機車提前休假過端午 04:102021/06/08 財經要聞 雲林農損 葉菜漲1倍 文蛤變小顆 04:102021/06/08 生活新聞 休閒娛樂慘業 戲院周轉陷困境 健身器材秤斤賣 04:102021/06/08 焦點要聞 疫情拖累 台幣7日升幅 亞幣倒數第二 04:102021/06/08 金融．稅務 端午連假車票仍售逾8.5萬張 蔡英文：愛家鄉 就原地過節 04:102021/06/08 財經要聞 嘉南二期作供灌 須視後續水情 04:102021/06/08 社會新聞 財經熱門新聞 不斷更新》二期解盲會過？高端急衝漲停228元 巨震18％ - 要聞 和碩員工洩女學生iPhone私密照 蘋果砸數百萬美元和解 - 財經 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 餐飲收攤倒店潮 山雨欲來 - 財經要聞 - 工商時報 居家隔離概念 發燒 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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