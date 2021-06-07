受到連日來大雨影響，7日全台溫度相較於上周降低，連帶用電量下降不少，台電表示，7日最高用電為下午4時27分的3,285.8萬瓩。今日備轉容量460.2瓩，備轉容量率14.01％，創下近日來的新高，供電燈號為供電充裕的綠燈。

值得注意的事，本周天氣會逐漸穩定，降雨情況也會逐漸減少，因此氣溫會逐日攀升，連帶用電量又會恢復夏季典型狀態，預估11日用電量是本周最高峰，當日尖峰用電量有3,600萬瓩，整周備轉容量率落在11.21％至12.68％之間，持續亮出綠燈。

(工商 )