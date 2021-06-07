梅雨剛過，旱災中央災害應變中心於7日召開工作會報，受惠近期彩雲颱風、梅雨鋒面及緊急抗旱水源2.0陸續上場效益，全臺水情已獲得紓緩，繼6月6日苗栗及臺中地區由分區供水紅燈轉為減量供水黃燈外，今日決定南投及高雄地區解除減壓供水黃燈，恢復水情正常，彰化及雲林地區由減壓供水黃燈轉為水情提醒綠燈，其餘地區維持目前水情燈號。

水利署說，去年6月至今年五月下旬梅雨鋒面到來之前，臺灣西部主要水庫集水區將近1年時間未有明顯的降雨，造成水庫蓄水率頻創新低，面對歷年來最嚴峻旱災，在中央旱災應變中心指揮、水利署及台水公司等相關單位超前部署共同努力，在去年10月及今年3月分別啟動抗旱1.0及2.0工作，透過多節水、多找水及多調水來強化供水。其中，抗旱2.0計畫執行至5月底已增加每日76.4萬噸水源，為原計畫目標16.8萬噸4.5倍，有效延長水庫供水時程，及減少民生及產業影響。

水利署補充，本次抗旱各項工作大都有發揮效果，許多措施也是過去所沒有的新做法，包括：充份利用臺中充沛地下水特性，在安全前提下使用建築工地地下水，每日達到約7萬噸規模，相當於行動自來水廠；另也緊急開發大安溪及烏溪伏流水提供臺中及北彰化用水，以及設置臺中緊急海淡提供管線末端臺中港區用水穩定；另設置移動大型淨水設備處理放流水提供產業使用等，提供產業用水循環再利用。

另外，其它的新做法也包括，從新竹油羅溪抽水至員崠淨水場，增加新竹寶山-寶二水庫水源，以及協調農水署苗栗管理處利用中港溪尖山下圳抽水至東興淨水場，增加永和山水庫備援水源。此外，也利用枯水期水庫水位低時由國軍及各河川局支援9座重要水庫清淤，累計至5月底全國水庫總計清淤約1,001萬立方公尺，為歷年同期最高。水利署表示，近期水庫蓄水雖受惠降雨上升，惟部分水庫蓄水量仍有不足，有水當思無水之苦，將持續辦理抗旱相關工作，儘速讓水庫蓄水及水情恢復正常，後續相關抗旱設施利用將與相關單位檢討做最大常態利用，讓小系統持續發揮積少成多的效果，提升供水韌性。

(工商 )