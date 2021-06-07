中央氣象局表示，隨著滯留鋒面結構減弱，水氣逐漸減少，各地天氣轉為多雲，降雨以午後雷陣雨為主。鋒面北抬後，太平洋高壓勢力將逐漸接管，天氣會轉趨悶熱，午後易有熱對流發展。

氣象局指出，今晚至明（8日）晨花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，易有局部較大雨勢發生機率。明天東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區及中南部地區也有局部大雨發生機率。溫度方面，各地高溫約30-33度。

氣象局表示，週三、週四（9日、10日）吹偏南風到東南風，僅東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨勢，其餘各地逐漸恢復成多雲、有局部午後短暫雷陣雨的狀態，週五（11日）開始，隨著太平洋高壓勢力西伸，水氣減少，各地晴時多雲，高溫再上升。

氣象達人彭啟明表示，受到上週梅雨鋒面的眷顧，台灣水情得到緩解，預計到7月底前沒有缺水疑慮，未來幾天降雨以午後雷陣雨為主。目前天氣處於一個轉換的階段，暫時沒有梅雨鋒面接近台灣，隨著西南季風增強，將有颱風慢慢醞釀，一切需繼續觀察。

(中時新聞網)