台灣疫情持續延燒衝擊經濟，行政院會日前通過「紓困4.0」特別預算案，並送到立法院審查，而國民黨則提案全民普發1萬元現金。對此，台北市長柯文哲狠酸，一聽就知道不合理，有這種在野黨，難怪執政黨這麼囂張。對此，民進黨台北市議員王世堅表示，先不論政黨立場，他認為現在紓困是聊勝於無，應該要廣發，以省去繁雜的行政手續。

王世堅7日在政論節目《平論無雙》中表示，他倒是沒有以政黨來看，同時他也認為現在是「怨嘸，嘸怨少」，應該要廣發，並指有兩種紓困方式可以併行，並應該不分年紀、族群，每個人發1萬元，大家可以憑身分證到郵局、銀行領取，因為現在有電腦、有註記。

王世堅估計，大概收入前500萬者，台灣至少會有500萬人不領，這樣就省了1000億，甚至有的人可能還會願意捐出來，他指出，不要花那麼多人力去審查文件，看要如何紓困，「大大小小，有人有份」，有的人家裡4個人，1個人有1萬， 4個人維持一個家庭沒有問題，至於針對企業紓困，我們可以用紓困貸款、中小信保基金，銀行可以幫忙。

王世堅認為，廣發是對的，因為可以省掉繁雜的程序，他還拿新竹市和台南市的方案比較，指台南的方案有點不太好。王世堅也說，此時此刻，可以看出每一位首長，有的人想要表現，想要表現是好事，但要表現得對，要對社會是正面的。

(中時新聞網)