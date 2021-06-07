日本演員及電影導演Elaiza Ikeda（池田依來沙）7日獲全球高級時尚品牌Burberry任命擔任最新品牌形象大使，Elaiza也成為Burberry日本首位品牌形象大使。Elaiza一直與Burberry有著良好合作關係，近期她也將與品牌合作銀座社交零售空間的互動式虛擬影像。

Elaiza在菲律賓出生，父為日本人，母親是菲律賓及西班牙混血，Elaiza在福岡長大。經歷《nicola》《CanCam》等一流雜誌模特兒後她也轉往戲劇演出，多有性感撩人的超齡演出。2019年電影《貞子：起源》中飾演為找尋YouTuber弟弟而深陷「貞子」詛咒的姊姊，演技令人贊揚。之後在Netflix《Followers華麗追隨》、2021年電影《狂賭之淵之俄羅斯輪盤》等都見得到她優異表現。

初執導就獲獎《夏季來時》

今年25歲的她入行10年，首部執導的《夏季來時》更在2020年Elle電影獎中一舉獲得最佳新導演獎，正如同她在演藝路上勇往直前的姿態，她說「我有預感在體驗Burberry核心的路途上，發掘真實的自我。願大家也被這正能量照亮。」

(中時 )