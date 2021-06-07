美國總統拜登上任後推出全球最低15%企業稅的構想，上周末舉行的七大工業國(G7)財長會議達成共識，美國財政部長葉倫對此表示歡迎，認為這是多邊主義的回歸，希望各國可以對於企業稅建立一致性，替政府帶來稅收。但是有不少專家認為，除非美國先通過法案將協議納入，否則沒有國家願意跟進，加上科技巨頭在歐洲遭到數位稅打擊，聲稱是要打擊壟斷行為，這也成為西方國家最先面對的課題。

據《華爾街日報》報導，這份協議針對要在哪裡以及如何對企業利潤徵稅的長期談判出現轉折點，賦予各國對於蘋果、臉書這類科技巨頭擁有更多徵稅的權力。這些科技巨頭在全球市場擁有主導地位，但是繳稅卻顯得偏低。儘管如此，臉書全球事務副總裁Nick Clegg發推文表示，贊同這份協議，並認為這是替企業邁向稅務正確的第一步。

至於各國如何制定相關法規，諮詢公司BDO的國際稅務服務國家業務主管Monika Loving指出，這可能要耗費18個月以上的時間，各國才會將這份協議納入該國法律。其中，各國最為為關注的莫過於倡議國美國的進程。在議會制國家，推動進程較快，但美國這國會兩黨制，甚至如今朝野勢均力敵，可能讓美國推出時間比預料更晚，這也加深各國不願意先採取動作的意願。

該協議還得面對二十國集團(G20) 初步考驗，包括大陸、印度、巴西、南非等較大發展中國家，G20財長會議將於7月初在威尼斯舉行會議，討論全球性稅制改革的內容。該份協議還得在「包容性框架」(Inclusive Framework)之下，獲得135個國家的認同，但包括愛爾蘭這類透過低稅吸引海外投資的國家，以及大陸，預料對於拜登政府想在全球推動稅制改革都是一大挑戰。

然而，歐盟早就對美國科技巨頭課徵數位稅，甚至引來川普時代的報復性關稅，稍早時間，搜尋引擎巨頭Google遭到法國市場競爭監管當局調查，認為其濫用投放網路廣告的市場優勢地位，對Google罰款2億2000萬歐元（約新台幣74億元）。

從許多方面來看，科技巨頭目前面對的實質稅率其實已經逼近15%標準門檻，計算機與通信行業協會(Computer & Communications Industry Association)主席Matthew Schruers對於這份協議表達贊同，但認為歐盟國家必須解除對這些美國科技巨頭不公平的數位稅，歐美才有機會繼續談下去。

(中時新聞網)