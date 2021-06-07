新冠肺炎疫情影響，餐飲業禁止內用，民眾依賴外送餐點服務，有外送員就在臉書分享同行經歷，指在送餐時看見餐點內容覺得「不單純」，而且客人不願到一樓取餐，外送員只好報警，果真抓到客人違規群聚。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上發文表示，抱怨疫情嚴峻，卻還是有一堆公寓客人要外送員送上樓，分享有同行遇到客人以腳受傷為由，要求送6個便當到五樓，當下外送員防疫考量，聯絡客人到一樓取餐，結果客人不願意，外送員就報警，「結果四個人在打麻將、兩個觀戰，直接開罰...」

貼文引起討論，有人笑說「這個外送史上最貴」、「訂6個便當所以6個人的腳都受傷？」、「下次有人訂5人份又剛好叫我送上樓，先報警再說哈哈」。也有同行分享經驗「一個女的說要顧小孩不能從5樓下來取餐，結果早餐叫了快500塊。有人相信嗎？」、「管他那麼多丟管理室和一樓門口拍完照就可以走了」。

其實外送平台早有宣導，防疫情間將優先採用「無接觸取送餐」服務，例如至少保持1公尺以上距離，並將餐點置於適當地點由消費者自行取餐。外送員儘量不與消費者接觸，也是保障彼此的安全。

必勝客即日起外送一律零接觸，顧客取餐時，外送員仍保持安全社交距離。（圖／必勝客提供）

(中時新聞網)