中研院士陳培哲請辭國產疫苗審查委員並表示是因為蔡英文總統。總統府發言人張惇涵今晚表示，對於陳培哲擔任或辭去疫苗審查委員一事，總統府都並不知情，即便陳院士近期發表不同見解，也都充分尊重他的發言。「對於陳院士這種說法，令人感到不解與遺憾」。

他說，陳培哲請辭審查委員一事曝光，外界才注意到，原來陳院士兼有這個身分。對於陳這種說法，令人感到不解與遺憾。

張惇涵指出，政府的立場已多次表達的很清楚，任何疫苗的研發製造過程都必須依照嚴謹的科學程序，安全、有效是最重要的條件，政府一定會依照國際科學標準，嚴格為國人的健康安全把關。

張惇涵表示，陳培哲是科學家，相信一定很清楚，疫苗審查過程一切必須依照科學程序進行，只有科學能夠決定。在科學證據與結果尚未確定前，任何非科學的指涉，對於所有投入研發的人員，以及其他專家學者而言，並不公平。讓科學證明，讓數據說話，才是正確的方式。

(中時 )