全國金融業工會聯合總會呼籲，勿再要求銀行辦理紓困貸款要在3天撥款及業績競賽，財政部今日表示，對於公股銀行配合紓困4.0方案辦理相關紓困貸款，並無訂定審核天數及作業績效競賽。

全金聯表示，勞工紓困貸款每人最高10萬元，預計6月15日開放申貸，銀行公會開會決議「勞工紓困貸款將於三天內完成」；財政部又要求公股行庫限時回報企金貸款有無申貸進件等。全金聯呼籲，行政院勿再限時限量要求各承辦單位，3天內一定要撥款及要求各行庫進行業績競賽，以免增加員工沉重負擔。

財政部表示，鑑於三級管制衝擊國內經濟甚鉅，為協助受影響產業及個人及時取得金融支援度過疫情難關，紓困貸款措施仍有賡續推動的必要性，目前各公股銀行雖基於防疫作業，採分流或居家辦公，致作業能量限縮。

惟外界仍相當期待公股銀行善盡企業社會責任，財政部鼓勵公股銀行於符合防疫相關指引措施下，適時配合辦理相關紓困貸款措施。

(中時 )