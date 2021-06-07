客家精神，以刻苦勤儉聞名，連疫苗都不意外！昨（5）日，新竹縣竹北市衛生所在臉書PO出施打AZ疫苗的情況，但數字卻讓網友看了霧煞煞，怎麼樣都對不起來，因為醫護人員明明領用1790劑疫苗，接種卻高達1955人。原來這是因為，醫護人員打完足夠的疫苗後，將每瓶剩餘的量額外施打，為求群體免疫，物盡其用的作法，引來大批網友讚聲「超厲害」，竹北市衛生所也驕傲回應「客家人，我驕傲，承蒙你」。

根據臉書「竹北市衛生所」貼文，以及新竹縣竹北市衛生所說法，由於台灣取得疫苗不易，能省一劑是一劑，該衛生所上下同仁為了讓100%運用疫苗，抽藥時都使出「神之手」，每一劑都專注仔細的抽出剛好劑量，剩餘疫苗在計算後，也趕緊給其餘165名醫護人員接種，而且「注射進每一個人身體內的劑量是相同的喔，請不要擔心」。

如此讓疫苗發揮到最大效能的做法，隨即獲得網友熱烈讚賞，紛紛湧入臉書粉專留言「應該抽藥劑抽到快鬥雞眼了，謝謝你們」、「太厲害了！謝謝你們，真的點滴不浪費」、「太強大，朝聖」、「謝謝你們替大家節省了疫苗」、「覺得感人。謝謝你們保護台灣，也包含其他縣市「應該抽藥劑抽到快鬥雞眼了，謝謝你們」。

被大批民眾譽為客家之光，竹北市衛生所除了打趣的以「客家人，我驕傲」回應外，還強調「謝謝，我們會更努力。其實全國還有其他縣市表現得更好」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)