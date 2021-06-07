中研院院士陳培哲。（本報資料照片）

中研院院士，同時也是國內病毒及肝炎權威的陳培哲，日前才直言國產新冠肺炎疫苗選錯技術，七月不可能通過緊急使用授權(EUA)。名嘴周玉蔻就在今天稍早爆料，陳培哲是食藥署疫苗審查委員之一，還因發言違反專業倫理，「東窗事發」請辭閃人。國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，「疫苗審查委員」的名單過去一向是不公開，那為何獨獨周玉蔻會知道甚至洩漏陳培哲的委員身分？這就是民進黨標準的「國家機器」運作模式。

對於周玉蔻爆料，陳培哲回應說，他在5月底便辭去疫苗審查委員的職務。而該會議召集人鍾飲文也證實陳培哲有請辭，他並解釋保密協定是指洩漏會議中的資料而非個人見解，況且目前委員都尚未收到業者解盲資料，並無所謂的法律問題。

黃子哲分析，陳培哲若對外提出對疫苗的看法時，並無審查委員的身分，係以專家學者的角度來評論，角色上並無衝突，哪來違反專業倫理?況且疫苗也尚未解盲，沒有資料當然也無密可洩，周玉蔻說陳逃不掉法律訴訟，實在不知所云。

黃子哲認為，陳培哲院士基於其雄厚的醫學專業背景，來評價國產疫苗研發的狀況與結果，那是屬於他的學術與言論自由。如果這樣違法，那蔡英文以總統之尊，不待實驗與審查結果，就逕行宣布國產疫苗七月底可供應，政府還已經簽約預購最多2千萬劑，那不就要直接抓去關?

黃子哲痛批，更離譜的是，陳培哲說「疫苗審查委員」的名單過去一向是不公開，那為何獨獨周玉蔻會知道甚至洩漏陳培哲的委員身分。找親綠媒體人修理，再配合網軍猛轟，這種手法，就是民進黨標準的「國家機器」運作模式，若接下來把陳培哲打成中共同路人，也不足為奇。陳培哲預測國產疫苗七月過不了，恐怕他沒猜到自己堂堂一個院士，竟然六月先過不了。

黃子哲呼籲，沒有人希望國產疫苗失敗，但請用安全、有效、國際認證來讓人民信任與接受。而不是用抹黑、抹紅、與打壓來霸王硬上弓。英國金融時報才說，不敢「逆時中」是造成台灣這波疫情失控的兩大主因之一，陳培哲此刻的「逆時中」之聲，或許不過是遲來的「校正回歸」而已。

(中時新聞網)