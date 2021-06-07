美國決定從阿富汗撤軍，很可能在撤軍後不久，塔利班就再次奪取阿富汗全部控制權，這個激進團體會怎麼對付親美的阿富汗盟友就令人擔心了。跨越民主共和兩黨的議員團體，敦促白宮在撤軍之際，應該立即幫助阿富汗盟友逃出來，至少送到關島等安全區域，不然「背棄盟友」的汙名，將使美國顏面盡失。

美聯社報導，一份寫給拜登總統的聯名信這樣寫道：我們應該在撤軍後，發揮自身的能力去保護那些長期支持我們的阿富汗盟友，如果把他們的安危轉移到後來的阿富汗政府身上，將是美國道德上的失敗。現在是兌現我們承諾的時候。」

由 22 名議員組成的跨黨派小組，所希望保護的阿富汗盟友主要是長期與美軍行動的口譯員和安全志願者，他們對美軍在阿富汗的幫助是關鍵的。因此來自關島的國會代表邁克·桑尼古拉斯 (Michael San Nicolas)提議，關島可以接納這數千名阿富汗盟友，直到他們取得其他安全身分。

立法者指出，關島做為避難所也有先例：1975 年，當時美軍全面撤離南越共和國，大約有 130,000 名越南難民被疏散到關島，所以現在撤離阿富汗盟友絕對也是辦的到的。該組織還要求政府官員趕緊成立一個工作組來處理簽證、疫苗接種，與其他重要的後勤工作。

公開信還提到「如果我們不能保護我們在阿富汗的盟友，這將對我們美國未來的伙伴關係，和全球聲譽都產生持久的負面影響，這將對美軍的威信與美國國家安全必然造成持久的巨大損害。」

白宮官員一再承諾，他們已有備案解決數千名阿富汗盟友的特殊移民簽證計劃，只是有一些枝節問題必須解決。聯邦官員表示，有 18,000 人正在等待通過該計劃進入美國，然而這不包括他們的配偶和子女。

上星期四，國務院發言人奈德·普萊斯(Ned Price)表示，官員們正在尋找加快解決問題的方法，比如美國外交人員和設施，仍會在 9 月 11 日撤軍日期之後，繼續留在阿富汗，有更多的時間幫助阿富汗盟友解決這些問題。

「我們的大使館在撤軍後還會保留，我們將能夠繼續處理。」

但國會議員指出，一旦美軍離開，大使館就不是安全的地方，塔利班部隊可不會在乎什麼國際公約與共識，反而會成為更容易攻擊的目標。

早些時候，義大利官員宣布計劃在未來幾星期，將大約 500 名阿富汗盟友及其家人空運出阿富汗。隨後，英國國防部長也宣布了類似的措施。

(中時新聞網)