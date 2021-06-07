端午連假將至，各界紛紛呼籲民眾不要返鄉，以免跨區移動加速病毒傳播，一名網友分享，他的媽媽也特地打電話提醒他，不要回南部，但媽媽並非怕被傳染，而是怕「被里長發現」，廣傳千里很丟臉。

臉書粉專《台灣迷因》分享一則真實故事，有網友接到媽媽打來的電話，提醒他不要回南部，雖然他本來就也沒有想回去，然而媽媽竟不是怕被傳染病毒，而是因為家鄉附近的里長伯們，最近都串連起來，只要有在外地的人想回到家鄉去避難，他們馬上就會發現，還會用社區的擴音器宣導。

里長一旦發現有返回南部的人，就會用社區廣播大聲說，「各位里民，請大家注意。在我們里XX路XX號，有個從外地回來的里民，我們已經口頭勸告，請他自主隔離14天，如果有看到他跑出來外面，或是沒戴口罩，請大家協助通報，一起把他趕回去。」

《台灣迷因》分享真實故事，吸引上萬名網友按讚。（圖／翻攝自臉書／台灣迷因）

而且因為鄉下地方街坊鄰里大家都認識，所以消息傳得很快，「最神的是他們強到連你是從台中還台北回來的都知道，而且那陣子里民會連你的家人都怕，不敢靠近，然後那個廣播是照三餐在廣播，所以非常丟臉」，媽媽為了不被里長盯上，才會叫他千萬不要回去。原po也說，「雖然這手法有點極端，但對於鄉下地方卻是出奇地有效，請全台各地里長可以參考」。

貼文PO出後，引起網友熱議，「鄉下真的傳很快。比網路還快喔」、「鄉下的廣播器超猛的，然後街坊婆媽監視器開始啟動」、「鄉下的里長比戶政還清楚你家人口結構」。

但也有網友直呼這種做法難道不會違反個資？甚至有點像是帶頭霸凌？對此，《台灣迷因》也回應，「其實鄉下老百姓自救起來真的會這樣，我知道有人會說有法律問題或個資問題，但非常時期村民們想要自保，有時候就是會發生這種類似的狀況，這只是個迷因粉專，請大家盡量用迷因的角度來看待」。

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(中時新聞網)