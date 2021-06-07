據網路溫度計最新統計結果，國民黨立委陳玉珍的好評影響力高達7.22分，榮登全院第一名。（陳玉珍提供）

近來積極為金門爭取快篩站的國民黨立委陳玉珍，據網路溫度計最新統計結果，2日親赴疾管署「就教」指揮官陳時中，當天聲量直衝第一名，除此之外，也在113位立委中，榮獲好評冠軍。陳玉珍說，她會繼續替金門居民向中央請命，務必落實全面快篩。

立法院上個月31日三讀通過紓困條例修正案附帶決議，要求前往離島各航空站與港口均設快篩站全面篩檢，但指揮中心卻僅要求有症狀或過去14天有症狀者進行快篩。

不滿指揮中心離島全面快篩「縮水」，藍委陳玉珍2日直奔指揮官欲「就教」指揮官陳時中，十足掀起網路聲量，據網路溫度計統計，陳玉珍在2日的聲量榮登第一名。

此外，在滿分為10分的好評影響力，陳玉珍的好評影響力高達7.22分，在113名立委中，拿下第一名，其次是藍委江啟臣7.21分、副院長蔡其昌7.11分。

陳玉珍表示，除了紓困，百姓更在乎什麼時候有疫苗，什麼時候可以接種疫苗，在她據理力爭、唇槍舌戰後，明天行政院長蘇貞昌在立院的專案報告，除了有關紓困預算外，再加上「疫苗的採購與施打整備計劃」。

(中時 )