騰訊視頻為慶祝10周年，今(7)日舉辦「拾光盛典」，邀請不少大咖藝人出席，肖戰、楊冪、劉亦菲、迪麗熱巴、吳磊等，而新疆女神迪麗熱巴先是穿上寶藍色禮服走紅毯，之後又換上白色透視羽毛裙，好身材一覽無遺。

迪麗熱巴先穿上寶藍色禮服走紅毯，開高衩設計一路開到腿根，露出一雙白嫩美腿，轉身整片美片看光，性感又美艷，另外，她換上細肩帶透視羽毛裙，超低胸讓渾圓雙球快掉出，好身材若隱若現，讓網友看了都暴動。

迪麗熱巴透視羽毛裙洩好身材。(圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴寶藍色禮服開高衩到腿根。(圖／翻攝自微博)

新疆女神迪麗熱巴擁有維吾爾族血統，五官精緻宛如洋娃娃，加上火辣身材，是演藝圈公認的美人，和佟麗婭、古力娜扎、麥迪娜被封為「新疆四大美女」，加上自然不做作個性，人氣居高不下。

近日，她和男神楊洋主演的電視劇《你是我的榮耀》釋出首支預告，這是兩人第一次合作，超高顏值的組合，還未開播前就讓人期待不已，而網友看了預告都直呼兩人太般配，忍不住想看到正片上映。

《你是我的榮耀》講述星光閃耀的當紅女演員喬晶晶和心懷夢想的航天設計師于途闊別10年，在網遊上再度重逢，並開啟一段浪漫治癒的暖愛之旅。

(中時新聞網)